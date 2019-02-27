كيم جونغ أون يصل إلى بيونغ يانغ بعد زيارة فيتنام

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عاد الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى بلاده بعد القمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، التي انعقدت في فيتنام الأسبوع الماضي.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية إن القطار الخاص الذي يحمل "كيم" قد وصل إلى بيونغ يانغ في الساعة الثالثة صباح الثلاثاء، حيث عاد إلى بلاده بعد نجاح قمته الثانية وزيارته الودية الرسمية إلى فيتنام.وفي بيونغ يانغ، استقبل "كيم" عددٌ من المواطنين وكبار المسؤولين، بما في ذلك الرئيس الفخري لكوريا الشمالية "كيم يونغ نام"، ونائب رئيس حزب العمال الحاكم"تشيه ريونغ هيه".وقد غادر "كيم" محطة "دونغ دانغ" في فيتنام يوم السبت، بعد قمته التي استمرت يومين مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، وزيارته لبعض المسؤولين الفيتناميين.