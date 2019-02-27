الحكومة تنفذ إجراءات الحد من الغبار الناعم لليوم الخامس على التوالي

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يتم اليوم الثلاثاء اتخاذ الإجراءات الطارئة للحد من الغبار الناعم في معظم أنحاء كوريا الجنوبية، نتيجة لارتفاع مستوياته في جميع أنحاء البلاد.وقالت وزارة البيئة إنه سيتم تنفيذ هذه الإجراءات من الساعة 6 صباحًا حتى 9 مساءً اليوم الثلاثاء في 12 مدينة ومقاطعة، بما في ذلك سيول وإنتشون وكيونغ كي وتشونغ تشنغ، ومقاطعتي جولا، والأجزاء الغربية من كانغ وون وجزيرة جيجو.ويتم تنفيذ الإجراءات الطارئة لليوم الخامس على التوالي في منطقة العاصمة ومقاطعة تشونغ تشنغ، كما أنها المرة الأولى التي تصدر فيها هذه التدابير في جزيرة جيجو.وفي هذا السياق، سيتم اليوم منع تسيير سيارات الموظفين العموميين التي تنتهي لوحاتها برقم زوجي، كما سيتم إغلاق جميع مواقف السيارات البالغ عددها 441 التي تديرها مدينة سيول والجهات التابعة لها خلال اليوم.ويجب على محطات الطاقة التي تستخدم الوقود الأحفوري تخفيض إنتاجها بنسبة 80% من عملياتها العادية.