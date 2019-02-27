دخل الفرد في كوريا الجنوبية يتجاوز 30 ألف دولار في عام 2018

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تجاوز دخل الفرد في كوريا الجنوبية حاجز 30 ألف دولار للمرة الأولى في العام الماضي، لتنضم بذلك إلى صفوف الاقتصادات المتقدمة.ووفقًا لتقرير تضمن بيانات أولية من البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي للبلاد 31 ألفا و349 دولارًا أمريكيًّا في عام 2018، بزيادة نسبتها 5% مقارنة بالعام الأسبق.وإذا تم احتساب التغير في قيمة الدولار، فإن نسبة الزيادة ستبلغ 5.4%.ويشير مصطلح دخل الفرد إلى متوسط نصيب كل مواطن من إجمالي دخل الدولة في الداخل والخارج، ويعتبر على نطاق واسع مؤشرًا يدل على مستوى المعيشة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها كوريا مستوى 30 ألف دولار، حيث استغرق الأمر 12 عامًا منذ أن تجاوز نصيب الفرد من الدخل القومي حاجز 20 ألف دولار، في عام 2006.وفي الوقت نفسه، قدر البنك المركزي في يناير أن الاقتصاد نما بنسبة 2.7% في العام الماضي، مشيرا إلى أن نسبة النمو في عام 2017 قد بلغت 3.1%.