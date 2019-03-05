رابطة رياض الأطفال الكورية تقرر عدم إغلاق أبوابها

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قررت رابطة رياض الأطفال الخاصة الكورية التوقف عن إغلاق أبوابها وتأجيل بداية الفصل الدراسي، بعد الاعتراضات الشديدة التي واجهها القرار من الحكومة والشعب.وأعلن "لي دوك سون"، رئيس الرابطة التي تمثل رياض الأطفال الخاصة في جميع أنحاء البلاد، عن ذلك القرار بعد ظهر أمس الاثنين.وجاءت هذه الخطوة بعد أربعة أيام من إعلان الرابطة عن اعتزامها إغلاق الرياض التابعة لها، احتجاجًا على الإجراءات الحكومية والبرلمانية لتعزيز شفافية حساباتها.وقد انضم حوالي 230 روضة أطفال خاصة، أي أقل من 7% من أعضاء الرابطة، إلى الإضراب الأوليّ الذي تم تنفيذه في أول يوم من الفصل الدراسي الجديد، في مواجهة انتقادات عامة قوية.واعتذر رئيس الرابطة للرأي العام لتسببه في إثارة القلق، وطلب من الأعضاء المشاركين في الإضراب تطبيع عملياتهم.وقال "لي" إنه سيعلن خلال أيام قراره بتحمل مسؤولية الاضطراب الذي تسبب فيه الإضراب، لكنه اتهم الحكومة في الوقت نفسه بتسببها في مفاقمة الوضع عن طريق الضغط على رياض الأطفال الخاصة.وكان مكتب التعليم في العاصمة سيول قد أعلن في وقت سابق من أمس الاثنين أنه سيسحب الترخيص الممنوح للرابطة، بسبب خطة الإغلاق وتأجيل الفصل الدراسي الجديد.