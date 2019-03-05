سيول تعلن عن ترشيح عدد من سفرائها الجدد

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تم ترشيح كبير صناع السياسات في المكتب الرئاسي الكوري "جانغ ها سونغ" لتولي منصب سفير كوريا الجنوبية الجديد لدى الصين.وتم ترشيح النائب الثاني لمدير مكتب الأمن القومي "نام كوان بيو" ليصبح سفيرا لدى طوكيو، كما تم اختيار "لي سوك بي" القنصل العام في "فلاديفوستوك" ليصبح سفيرا في روسيا.ومن المتوقع أن يحتفظ السفير الكوري في الولايات المتحدة "تشو يون جي" بمنصبه.ووفقًا لوزارة الخارجية، فإن الوزير "كيم دونغ جي" سيتولى منصب سفير كوريا لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "يونسكو"، بينما سيتولى "هونغ سانغ أو"، وهو أحد المساعدين الرئاسيين، منصب القنصل العام في مدينة سيدني الأسترالية.