بومبيو يقول إن كوريا الشمالية مستعدة لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة

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قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن كوريا الشمالية مستعدة لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة.جاء ذلك في مقابلة نشرتها صحيفة "يو إس إيه توداي" يوم الأحد الماضي، حيث قال "بومبيو" إنه يفسر تصريحات وزير الخارجية الشمالي "ري يونغ هو" على هذا النحو، في أعقاب انهيار القمة الثانية بين البلدين في هانوي الأسبوع الماضي.وكان "ري" قد عقد مؤتمرًا صحفيًّا يوم الجمعة الماضي، كشف فيه عن مقترح كوريا الشمالية خلال محادثات القمة، حيث قال إن بلاده عرضت إغلاق منشآتها النووية في "يونغ بيون" مقابل رفع جزئي للعقوبات الدولية المفروضة عليها.كما أكد "ري" أن هذا المقترح لن يتغير حتى إذا أرادت واشنطن استئناف المفاوضات.وذكرت الصحيفة التي نشرت المقابلة أن "بومبيو" بدا غاضبًا عندما سُئل عما إذا كان عرض الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" خلال القمة كان عرضًا نهائيًّا، ونقلت عن الوزير قوله إن هذا لا يعبر عما قاله الكوريون الشماليون، وطلب من الصحفي الذي أجرى المقابلة ألا يذكر معلومات غير صحيحة.وعندما أشارت الصحيفة إلى تصريحات "ري"، علق الوزير الأمريكي بالقول إن كوريا الشمالية قالت إنها مستعدة للحوار، وهذا ما تنوي الإدارة الأمريكية فعله.