شخصيات كورية شمالية تواصل زيارة إلى روسيا

Photo : KBS News

يتواصل انعقاد مباحثات بين كوريا الشمالية وروسيا عقب فشل القمة الثانية بين واشنطن وبيونغ يانغ، حيث قام وفد كوري شمالي برئاسة نائب مدير حزب العمال الحاكم "هان مان هيوك" بزيارة لروسيا، شملت زيارة لمقر الحزب الديمقراطي الحر المعارض اليوم الثلاثاء، من أجل المشاركة في معرض للصور التذكارية احتفالا بالذكرى السبعين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بيونغ يانغ وموسكو هذا العام.كما ستعقد الجولة التاسعة من المفاوضات الخاصة ببحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين غدا الموافق للسادس من 6 مارس.الجدير بالذكر أن الجولة الثامنة من هذه المفاوضات كانت قد عقدت في بيونغ يانغ.وتتميز جولة هذا العام بحضور عدد كبير من الشخصيات الكبرى في المجالات الاقتصادية من جانب كوريا الشمالية.ويشير بعض الخبراء الى أن سبب ذلك يرجع الى مساعي بيونغ يانغ لتجاوز مصاعبها الاقتصادية عبر تقوية التعاون الاقتصادي مع روسيا التي تعد دولة حليفة تقليدية لها.