الرئيس مون يبدأ جولة آسيوية الأسبوع القادم

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من المقرر أن يبدأ الرئيس "مون جيه إين" زيارات رسمية إلى ثلاث دول في جنوب شرق آسيا الأسبوع القادم.وقال المتحدث الرئاسي "كيم أوي كيوم" أمس الاثنين إن "مون" سيزور كلا من بروناي وماليزيا وكمبوديا، بدءًا من الأحد القادم وحتى يوم السبت من الأسبوع التالي.وخلال زيارته إلى بروناي التي تستمر ثلاثة أيام وتبدأ يوم الأحد، سيعقد "مون" محادثات قمة مع السلطان "حسن البلقيه" لمناقشة تعزيز التعاون الثنائي واستضافة قمة قادة رابطة آسيان وكوريا الجنوبية، المقرر عقدها في النصف الأخير من هذا العام.ومن يوم الثلاثاء إلى الخميس، سيزور "مون" ماليزيا لإجراء محادثات قمة مع رئيس الوزراء الماليزي "مهاتير محمد"، حيث يبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون على هامش الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في العام القادم.ثم يلتقي "مون" مع الملك "نورودوم سيهاموني" ورئيس الوزراء "هون سين" في كمبوديا، من الخميس وحتى السبت، لمناقشة توسيع التعاون بين البلدين.وقال المتحدث الرئاسي إن البلدان الثلاثة تعد من الشركاء الرئيسيين في سياسة الجنوب الجديدة، لتحقيق الرخاء بالتعاون مع رابطة آسيان، مشيرا إلى أن الرئيس "مون" يعتزم تعزيز العلاقات الودية والتعاونية داخل المنطقة.