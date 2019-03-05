لاعبة الغولف بارك سونغ هيون تستعيد المركز الأول في التصنيف العالمي

Photo : YONHAP News

استعادت لاعبة الغولف الكورية الجنوبية "بارك سونغ هيون" المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبات الغولف، بعد أربعة أشهر من تراجعها إلى المركز الثاني.وحلت "بارك" في المركز الأول في التصنيف العالمي برصيد 6.74 نقطة، لتتفوق على اللاعبة التايلاندية "أريا جوتانوغارن".ويأتي هذا بعد فوز "بارك" ببطولة "إتش إس بي سي" العالمية للاعبات الغولف، التي أقيمت في سنغافوره يوم الأحد الماضي.وفي نوفمبر عام 2017، أصبحت "بارك" أول لاعبة في رابطة لاعبات الغولف المحترفات التي تصل إلى المركز الأول، لكن اللاعبة الصينية "فينغ شانشان" حلت محلها بعد أسبوع واحد.ثم استعادت "بارك" المركز الأول في أغسطس الماضي، واحتفظ به لمدة شهرين حتى تفوقت عليها اللاعبة التايلاندية "جوتانوغارن".