الاقتصاد الكوري يحقق نسبة نمو 2.7% في عام 2018

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حقق الاقتصاد الكوري الجنوبي نموًا بنسبة 2.7% في العام الماضي 2018، مسجلًا بذلك أقل نسبة نمو خلال 6 أعوام.جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، مشيرًا إلى تباطؤ استثمارات الشركات.وبلغ معدل الاستثمار في المرافق 1.6%، ليتراجع بذلك إلى أقل مستوى له خلال 9 سنوات، نتيجة لتباطؤ الطلب العالمي على أشباه الموصلات.وفي الوقت الذي تحاول فيه حكومة كوريا الجنوبية تخفيض أسعار المساكن المرتفعة، تقلص حجم الاستثمار في الإنشاءات بنسبة 4%، وهي أسوأ نسبة منذ الأزمة المالية الآسيوية في عام 1998.وتتفق هذه النسبة الأخيرة مع التوقعات السابقة للبنك المركزي الكوري بتحقيق نسبة نمو 2.7% في يناير الماضي.