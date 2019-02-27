سيول تتشاور مع واشنطن بشأن استئناف المشروعات المشتركة بين الكوريتين

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من المتوقع أن تواصل الحكومة الكورية الجنوبية مشاوراتها مع الولايات المتحدة لاستئناف المشروعات المشتركة بين الكوريتين في مدينة "كيسونغ" الحدودية وجبل "كوم كانغ" في كوريا الشمالية.وقال مسؤول في وزارة التوحيد في سيول اليوم الثلاثاء إن تحسين العلاقات بين الكوريتين من خلال استئناف هذين المشروعين سيسهم في السلام ونزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.وأضاف المسؤول أن سيول لم تشارك في مشاورات مفصلة مع واشنطن حول هذه المسألة، وأكد في الوقت نفسه على أن موقف سيول سيبقى دون تغيير بأن يظل أي مشروع بين الكوريتين في إطار العقوبات الدولية.وتأتي هذه التصريحات بعد إبلاغ وزير التوحيد "جو ميونغ كيون" للرئيس "مون جيه إين" بأن وزارته مستعدة للتشاور مع الولايات المتحدة بشأن استئناف تلك المشروعات، في محاولة للحفاظ على الحوار مع كوريا الشمالية.وكانت كوريا الجنوبية قد أغلقت مجمع كيسونغ الصناعي ردًا على التجارب النووية والصاروخية لكوريا الشمالية في عام 2016. كما تم تعليق مشروع الجولات السياحية إلى جبل "كوم كانغ" بعد مقتل سائحة كورية جنوبية على يد جندي كوري شمالي في عام 2008.وفي قمتهما في سبتمبر الماضي، اتفق قائدا الكوريتين على استئناف المشروعين عندما يتم استيفاء الشروط.