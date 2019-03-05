مستوى الغبار الدقيق في كوريا الثاني بين دول منظمة التعاون الاقتصادي

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كشفت منظمة "غرين بيس" عن أن كوريا الجنوبية قد شهدت ثاني أعلى مستوى من الغبار الدقيق بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2018.ووفقًا للمنظمة، فقد وصلت مستويات جسيمات الغبار الدقيق متناهية الصغر في كوريا الجنوبية إلى 24 ميكروغرام لكل متر مكعب في المتوسط في العام الماضي، لتأتي كوريا الجنوبية في المركز 27 بين 73 دولة شملها تقرير المنظمة، كما حلت في المركز الثاني بعد شيلي من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي.وجاءت بنغلاديش في المركز الأول من حيث أعلى مستويات جسيمات الغبار الدقيق، وتلتها باكستان والهند، بينما احتلت الصين المركز 12.وقالت المنظمة إن دول جنوب آسيا تشهد مستويات غبار مرتفعة بسبب أبخرة عوادم السيارات وممارسات الحرق في قطاع الزراعي، بينما شهدت دول شرق آسيا مستويات تركيز عالية بسبب استخدام الفحم.كما وجدت المنظمة أيضًا أن مستوى الغبار في سيول قد بلغ في العام الماضي 23 ميكروغرام لكل متر مكعب، وهو نفس مستوى عام 2015.ومع ذلك، ازداد عدد الأيام التي بلغ فيها تركيز الغبار الدقيق مستوى "سيئ" و"سيئ جدًا"، بسبب الركود الجوي الناتج عن التغيرات المناخية.