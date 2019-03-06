الاتحاد الكوري لنقابات العمال ينظم إضرابًا عامًّا

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قرر الاتحاد الكوري لنقابات العمال، الذي يعد أحد أكبر اثنين من اتحادات النقابات العمالية الرئيسية في كوريا الجنوبية، تنظيم إضراب عام لمدة يوم واحد، احتجاجًا على تحرك الحكومة لتمديد نظام ساعات العمل المرنة.ومن المقرر أن ينظم الاتحاد أيضًا مسيرات احتجاجية في 14 موقعًا في جميع أنحاء البلاد في الساعة الرابعة من بعد الظهر، بما في ذلك أمام مقر البرلمان في سيول.وبعد المسيرة، سيتم تنظيم اعتصام قرب البرلمان، حتى تنتهي الدورة البرلمانية الحالية.وفي الوقت الحالي، لا تتجاوز ساعات العمل الأسبوعية 52 ساعة، ولكن يُسمح للعامل بالعمل لمدة تصل إلى 64 ساعة أسبوعيًّا عند الضرورة، بشرط أن يتم تخفيض عدد ساعات العمل خلال الأسابيع التالية. ويسمح النظام الحالي بهذا النظام المرن لمدة تصل إلى 3 أشهر، لكن الحكومة تسعى إلى زيادة هذه المدة استجابة لشكاوى الشركات من هذا النظام.