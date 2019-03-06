اجتماع نووي بين كوريا والولايات المتحدة في واشنطن

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صرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن كبيريْ المبعوثين النوويين من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة سيجتمعان اليوم الأربعاء لإجراء محادثات حول القضية النووية الكورية الشمالية.وأوضح نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "روبرت بالادينو" أمس الثلاثاء أن المبعوث النووي الكوري الجنوبي "لي دو هون" سيجتمع مع نظيره الأمريكي "ستيفن بيغون" في واشنطن اليوم الأربعاء، وذلك في سياق التنسيق الوثيق والمستمر بين البلدين الحليفين، مشيرا إلى أن "بيغون" سيجتمع اليوم أيضا مع نظيره الياباني "كينجي كاناسوغي".ووفقًا لمصادر دبلوماسية في واشنطن، سيعقد المبعوثون النوويون الثلاثة اجتماعًا بينهم اليوم الأربعاء.وقد غادر "لي" إلى الولايات المتحدة في زيارة تستغرق 3 أيام تستهدف بحث تنسيق الخطوات القادمة فيما يتعلق بكوريا الشمالية.