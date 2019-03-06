تراجع الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي في فبراير

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انخفض الاحتياطي الكوري من النقد الأجنبي في شهر فبراير الماضي للمرة الأولى منذ 4 أشهر، على خلفية الارتفاع القوي للدولار الأمريكي.ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء، بلغت إجمالي الاحتياطي من النقد الأجنبي 404.67 مليار دولار حتى نهاية فبراير، بانخفاض 840 مليون دولار مقارنة بالشهر الأسبق.وقد شهد الاحتياطي الكوري الشهري من النقد الأجنبي انخفاضًا الشهر الماضي بعد أن سجل ارتفاعات قياسية لثلاثة أشهر متتالية، منذ نوفمبر من العام الماضي.وقال البنك المركزي إن الارتفاع الأخير للدولار الأمريكي أدى إلى تراجع قيمة العملات الأخرى عند تحويلها إلى الدولار.وتعد كوريا الجنوبية ثامن أكبر دولة في العالم من حيث احتياطي النقد الأجنبي، بينما تصدرت الصين القائمة، وتلتها اليابان.