بومبيو يرفض التصريح بمسؤولية كيم جونغ أون عن وفاة وارمبير

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رفض وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" أن يصرِّح بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" هو المسؤول عن وفاة الطالب الجامعي الأمريكي الذي كان مسجونًا عند النظام الكوري الشمالي.وقد عاد خبر وفاة الطالب الجامعي "أوتو وارمبير" إلى الظهور في وسائل الإعلام بعد أن قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في أعقاب لقائه مع الزعيم الكوري الشمالي الأسبوع الماضي إنه يصدق ادعاء "كيم" بأنه لا يعرف شيئًا عن تلك القضية.وقد سُئِل "بومبيو" في مقابلة تلفزيونية عما إذا كان يصدق ما قاله الزعيم الكوري الشمالي، فأجاب بأن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد انتهاكات كوريا الشمالية لحقوق الإنسان، وأن النظام الكوري الشمالي مسؤول عن وفاة "وارمبير".ودافع بومبيو عن التعامل الدبلوماسي لإدارة "ترامب" تجاه كوريا الشمالية، قائلًا إن الصبر الاستراتيجي لإدارة "أوباما" لم يحقق أي نتائج، وأضاف أن واشنطن تحاول تصحيح مسار كوريا الشمالية، حتى لا تضطر عائلات أخرى إلى المرور بما مرت به أسرة الطالب "وارمبير".