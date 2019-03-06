استمرار الإجراءات الطارئة لتقليل الغبار الناعم لليوم السادس على التوالي

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استمر سريان الإجراءات الطارئة للحد من الغبار الناعم في جميع أنحاء البلاد، باستثناء بوسان وأولسان، اليوم الأربعاء، مع استمرار ارتفاع مستويات تلوث الجو بالغبار.ويتم تنفيذ الإجراءات في 15 مدينة ومقاطعة، حيث يُتوقع أن يتجاوز مستوى الغبار الدقيق 50 ميكروغراما لكل متر مكعب.وزاد عدد المدن والمقاطعات التي تشملها الإجراءات من 9 في يوم الاثنين إلى 12 أمس الثلاثاء، ثم إلى 15 اليوم.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تستمر فيها تلك الإجراءات الطارئة لستة أيام على التوالي في سيول والمناطق المحيطة بها.وكجزء من هذه الإجراءات، يُطلب من الموظفين الحكوميين في 15 مدينة ومحافظة المشاركة في نظام عدم القيادة بالتبادل اليومي بين أرقام السيارات الفردية والزوجية.كما ستقوم حكومة سيول بإغلاق أكثر من 440 ساحة انتظار للسيارات، وسيتوجب على محطات الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري أن تخفض إنتاجها إلى 80% من مستوى عملياتها العادي.