الرئيس يدعو إلى إجراءات استثنائية لمواجهة أزمة الغبار الناعم

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دعا الرئيس الكوري "مون جيه إين" حكومته إلى اتخاذ إجراءات غير عادية من أجل مواجهة مشكلة الغبار الناعم المتفاقمة في البلاد.وجاءت تصريحات "مون" أمس الثلاثاء خلال اجتماع حول السياسات مع وزير البيئة "تشو ميونغ ريه"، حيث قال الرئيس إنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات استثنائية، بسبب استمرار ارتفاع مستويات الغبار على مدى خمسة أيام متتالية.من جانبه قال الوزير "تشو" إن الحكومة تخطط لاتخاذ كل التدابير المتاحة للحد من الغبار الناعم، مثل الحد من عدد السيارات في الطرق، ووضع حد أقصى لتوليد الطاقة من الفحم.وأصدر الرئيس تعليماته لوزير البيئة بأن تتعاون وزارته مع جميع الوزارات الأخرى وبذل جهود مشتركة للتعامل مع المشكلة بفعالية.