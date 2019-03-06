واشنطن تقول إنه لم يتم تنسيق اجتماعات أخرى مع كوريا الشمالية حتى الآن

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه لا يوجد حتى الآن خطط لإجراء محادثات مع كوريا الشمالية بعد انتهاء القمة الثانية في فيتنام، لكنها أكدت أن الولايات المتحدة "في تواصل منتظم" مع كوريا الشمالية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "روبرت بالاداينو" أمس الثلاثاء إن واشنطن وبيونغ يانغ لم تنجحا في إصدار بيان مشترك في قمة هانوي الأسبوع الماضي، لكن الجانبين قلَّصا الخلافات حول عدد من القضايا.وكان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" قد أعرب عن تفاؤله بشأن إرسال فريق أمريكي إلى بيونغ يانغ خلال الأسابيع القليلة القادمة لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية.وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أنه ليس لديه ما يمكن الإعلان عنه حاليًّا عن زيارات مسؤولين إلى كوريا الشمالية، وذلك تعليقا على جدول أعمال المسؤول الأمريكي عن الشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيغون".