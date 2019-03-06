وكالة المخابرات الكورية تؤكد توقف مفاعل يونغ بيون منذ أواخر 2018

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قالت وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية علَّقت مفاعلاتها النووية في موقع "يونغ بيون" منذ أواخر العام الماضي، موضحة أنه منذ ذلك الحين لم يتم رصد أي علامات تدل على أن بيونغ يانغ استأنفت تشغيل الموقع النووي.ووفقًا لرئيسة لجنة المخابرات البرلمانية "لي هي هون" وممثلي الأحزاب السياسية في اللجنة، قدم مسؤولو المخابرات الوطنية، بمن فيهم المدير "صوه هون"، هذا التقرير إلى البرلمان أمس الثلاثاء، حيث أوضح أن السلطات الكورية الجنوبية والجيش الأمريكي على علم بمنشآت تخصيب اليورانيوم والصواريخ في الشمال، وأنهما يراقبان موقع "يونغ بيون" عن كثب.كما نفى التقرير وجود منشأة إضافية ادعت الولايات المتحدة وجودها في الشمال خلال قمة هانوي الأسبوع الماضي، موضحًا أنها منطقة إدارية تقع ضمن منشآت "يونغ بيون" النووية.وتناول التقرير أيضًا إمكانية قيام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بزيارة إلى سيول ردا على زيارة الرئيس "مون جيه إين" إلى بيونغ يانغ في سبتمبر الماضي.كما قالت وكالة المخابرات إن بيونغ يانغ في حاجة إلى مراجعة استراتيجياتها بعد انهيار القمة الثانية مع الولايات المتحدة.