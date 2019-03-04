الأحزاب السياسية تتفق على افتتاح جلسة برلمانية استثنائية غدًا الخميس

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اتفقت الأحزاب السياسية الكورية على بدء عقد جلسة برلمانية استثنائية غدًا الخميس، بعد أن تمكن زعماء التكتلات البرلمانية عن الحزب الديمقراطي الحاكم، وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي، وحزب "الإصلاح المستقبلي" ثاني أكبر الأحزاب المعارضة، من التوصل إلى اتفاق أمس الثلاثاء.كما تم تأكيد الجدول الزمني للإجراءات البرلمانية الرئيسية لشهر مارس، بما في ذلك الكلمات التي سيلقيها ممثلو التكتلات البرلمانية على مدى ثلاثة أيام بدءًا من الاثنين القادم.كما ستطلق اللجان البرلمانية الدائمة أنشطتها في وقت واحد، وسيلقي قادة الأحزاب الصغيرة كلماتهم أمام البرلمان لمدة يومين، بدءًا من 20 مارس.وسوف يعقد البرلمان جلسات استجواب لمدة 4 أيام، بدءًا من يوم 19 مارس، وسيتم عقد الجلسات العامة لتمرير مشروعات القوانين يوميْ 28 مارس و5 أبريل.