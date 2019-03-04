تراخيص جديدة لشركات طيران منخفضة الأسعار

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صرحت وزارة الأراضي والنقل الكورية أمس بأنها أصدرت تراخيص للنقل الجوي الدولي لثلاث شركات طيران جديدة منخفضة الأسعار، وهي: "فلاي كانغ وون" و"إيرو كيه" و"إير بريميا". وستتخذ شركة "فلاي كانغ وون" من مطار "يانغ يانغ" الدولي مركزا لها، بينما ستتخذ شركة "إيرو كيه" من مطار "تشونغ جو" الدولي مركزالها، أما "إير بريميا" فستتخذ من مطار إنتشون الدولي مركزا لها، حيث إنها تستهدف تشغيل رحلات متوسطة وطويلة المدى، بينما يتوقع أن تسهم الشركتان الأولى والثانية في تفعيل مركزيهما في المستقبل.وبهذا زاد عدد شركات الطيران الكورية ليبلغ 12 شركة.وقال "جين هيون هوان" المسؤول عن سياسات الطيران في وزارة النقل إن الوزارة تتطلع بهذا الإجراء إلى تشجيع التنافس في السوق وزيادة مصلحة المستهلكين وتفعيل المطارات المحلية.وفور الإعلان عن القرار، أعربت الحكومات المحلية ذات الصلة، بما فيها يانغ يانغ وتشونغ جو وإنتشون، عن ترحيبها الكبير بهذه الخطوة.