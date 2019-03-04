كوريا والفلبين تحتفلان بالذكرى السبعين على إقامة العلاقات بينهما

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تحتفل كوريا الجنوبية والفلبين هذا العام بذكرى مرور سبعين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، حيث سيتم إقامة مختلف أنواع الفعاليات الهادفة إلى تعزيز التعاون والتبادلات بين البلدين.وصرحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة اليوم بأنها ستنظم بالتعاون مع اللجنة الفلبينية للثقافة والفن، مختلف أنواع الأحداث الثقافية المشتركة بمناسبة عام التبادلات الكوري الفليبني لعام 2019.وكفعالية افتتاحية، سيقام عرض الصداقة الكورية الفلبينية للكي بوب لعام 2019 في "مول أوف آسيا آرينا" في العاصمة الفلبينية "مانيلا" غدا الجمعة بمشاركة عدد من الفرق الغنائية الشعبية الكورية والفلبينية.يذكر أن هذه الفعالية التي تجري بالمجان تلقى استجابة حارة حتى إنه تم توزيع 700 تذكرة بعد مرور دقيقة واحدة من بدء طرحها، كما أصيب موقع الحجز في الفلبين بعطل نتيجة للتدفق الكبير من قبل المتصلين.وتخطط اللجنة الفلبينية لإقامة يوم للثقافة الفلبينية في كوريا، بينما تنوي الوزارة الكورية تنفيذ عدد من التبادلات في الفلبين بما فيها مهرجان لرياضة التيكوندو ومعرض للثقافة والسياحة الكورية ومهرجان للأفلام الكورية والفلبينية ومعرض خاص للخزف الكوري والفلبيني.تجدر الإشارة إلى أن كوريا والفلبين أقامتا علاقات دبلوماسية بينهما في الثالث من مارس من عام 1949.وقرر رئيسا البلدين في مباحثات القمة بينهما التي عقدت في شهر يونيو من العام الماضي اختيار عام 2019 كعام خاص للتبادلات بين البلدين احتفالا بمرور سبعين عاما على إقامة العلاقات بينهما.