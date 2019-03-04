الرئيس يستقل السفينة دوكدو في حفل تخرج الأكاديمية البحرية

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استقل الرئيس "مون جيه إين" السفينة "دوكدو" لحضور مراسم التخرج من الأكاديمية العسكرية البحرية، وهي المرة الأولى التي يدخل فيها الرئيس إلى موقع هذه المراسم عبر الطريق البحري.وأطلقت القطع البحرية في المنطقة إشارات ترحيب بسفينة الرئيس، بما في ذلك المدمرة "سو إيه ليو سونغ ريونغ" وغيرها، كما بدأ تنفيذ استعراضات جوية بطائرات الدورية البحرية.وبالإضافة إلى ذلك، تم تنفيذ عرض بطائرات الاستطلاع بدون طيار التي يتم التحكم فيها عن بعد، لأول مرة.وطلب الرئيس "مون" من القوات البحرية بتكثيف التدريب والاستعداد لتحقيق النصر إذا كانت هناك ضرورة للقتال.وقال إن دول الجوار تعمل على تعزيز قدرات قواتها البحرية من أجل دعم استراتيجياتها، مؤكدا على ضرورة أن يتصدى سلاح البحر الكوري لهذه التحديات.كما شدد الرئيس على دور القوات الجوية من أجل نزع الأسلحة النووية إرساء السلام الدائم في شبه الجزيرة الكورية.