السلطات الكورية الشمالية تكثف الدعاية الداخلية لتعزيز التضامن الشعبي

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كثفت السلطات الكورية الشمالية عمليات الدعاية الداخلية الهادفة إلى تعزيز التضامن الشعبي في أعقاب فشل الجولة الثانية من مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية في التوصل إلى اتفاق.وفي هذا السياق، وصفت صحيفة "رودونغ شين مون" الناطقة بلسان حزب العمال الحاكم رحلة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى فيتنام بأنها "مسيرة طويلة أعجبت العالم"، مؤكدة على ضرورة "استمرار الاتحاد والتضامن بين الزعيم الأعلى والشعب".كما كتب عدد من كبار المسؤولين في مختلف المجالات بمن فيهم "بارك تيه دوك" نائب رئيس لجنة حزب العمال لشؤون العلوم والتكنولوجيا، و"كيم دوك هون" نائب رئيس الوزراء، و"كيم مان سو" وزير الكهرباء، مقالات في الصفحة الأولى من الصحيفة في عددها الصادر اليوم، شددت على "رد الجميل للزعيم من خلال إحراز الانجازات الاقتصادية".ووصفت الصحيفة زيارة "كيم" إلى فيتنام بأنها كانت "طريق للتضحية من أجل مصلحة الشعب".كما ادعت أن العالم كله يشيد بالزعيم كيم باعتباره شخصية شابة وثابتة وحماسية، وزعيما عالميا يهز الكرة الأرضية كلها.ويفسر المراقبون ذلك بأنه يشير إلى جهود السلطات الكورية الشمالية لتعزيز التضامن الداخلي من أجل منع تشويه قيادة الزعيم الأعلى للبلاد بعد عودته دون التوصل إلى اتفاق في قمته الثانية مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".