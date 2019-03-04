إطلاق سراح الرئيس الأسبق لي ميونغ باك بكفالة

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تم تطبيق إطلاق سراح شروط للرئيس الكوري الأسبق "لي ميونغ باك"، حيث يُحاكم حاليا في محكمة استئناف بتهمة تلقي رشوة.ووافقت محكمة سيول الجنائية للاستئناف اليوم على طلب إطلاق السراح المشروط الذي تقدم به فريق الدفاع القانوني عن الرئيس الأسبق لي، موضحة أنها اتخذت هذا القرار من خلال الوضع في الاعتبار حق الدفاع في الاستئناف.وقد تم تطبيق إطلاق السراح بكفالة تبلغ مليار وون، أي حوالي 900 ألف دولار، وبشرط أن يبقى في منزله دون الذهاب إلى أي مكان آخر، وألا يلتقي أو يتصل بأي شخص آخر بخلاف أعضاء أسرته المقرّبة ومحاميه، وإذا كانت هناك ضرورة للذهاب إلى المستشفى يتوجب عليه الحصول على إذن من المحكمة، وفي حالة مخالفة أيٍّ من هذه الشروط يتم إرجاعه إلى حالة الاعتقال مجددا.تجدر الإشارة إلى أن فريق الدفاع عن الرئيس الأسبق كان قد طالب المحكمة بإطلاق سراحه بكفالة يوم 29 من يناير الماضي حتى يخضع للمحاكمة في حالة عدم اعتقال بسبب تدهور حالته الصحية، إلى جانب صعوبات التحقيقات بشكل كافٍ خلال فترة الاعتقال التي ستنتهي في أوائل الشهر القادم.تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأسبق لي اعتقل في شهر مارس من العام الماضي وظل يُحاكم لمدة حوالي عام وهو في حالة اعتقال.