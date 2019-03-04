ارتفاع درجة رضاء المرضى الأجانب عن الخدمات الطبية الكورية

تبين أن درجة رضاء المرضى الأجانب الذين جربوا الخدمات الطبية الكورية قد ارتفعت، لكن درجة رضائهم عن التكاليف الطبية انخفضت.وأجرت وزارة الصحة والرفاهية الكورية بالتعاون مع اللجنة الكورية لتنمية صناعة الصحة، استبيانا على ألف ومائتي مريض أجنبي جربوا الخدمات الطبية الكورية فيما بين شهريْ مايو ونوفمبر من العام الماضي، من أجل التعرف على مستوى رضاء المرضى الأجانب لعام 2018.وقالت الوزارة إن مستوى الرضاء عن الخدمات الطبية الكورية بلغ 90.5 نقطة.الجدير الذكر أن هذه الإحصائية جرت على مرضى من روسيا ودول آسيا الوسطى والصين والولايات المتحدة واليابان كانوا قد تلقوا علاجا في 46 جهازا طبيا في كوريا.وبلغت درجة الرضاء عن خدمات الموظفين، مثل احترام الفرق الطبية للمرضى والتواصل معهم، أعلى مستوى، حيث وصلت إلى 92.7 نقطة، وارتفعت درجة الرضاء عن منشآت وخدمات المستشفيات، بما في ذلك توافر خدمات التمريض وخدمات تلقي الفحص الطبي ودفع التكاليف الطبية، لتبلغ 92.3 نقطة.ومن ناحية أخرى، انخفضت درجة الرضاء عن التكاليف الطبية إلى 85.8 نقطة، والوقت الكافي للفحص الطبي والشروح إلى 89.8 نقطة.وردا على سؤال حول أهم عنصر في اختيار العلاج الطبي الكوري، قال 41.5% من المشاركين إنه التقنية الطبية، بينما اختار 18.4% سمعة الفرق الطبية، واختار 13% خدمة اللغات الأجنبية.وأجاب 93.3 % من المشاركين في الإحصائية بأن لديهم نية لإعادة استخدام الأجهزة الطبية الكورية، كما أجاب 94.8 % منهم بأنهم سيرشحونها لآخرين.