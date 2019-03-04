خطة حكومية لدعم شركات المغامرة التكنولوجية

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أعلنت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات المغامرة عن استراتيجية جديدة لدعم ازدهار شركات المغامرة وتنميتها.جاء ذلك في منتدى استيراتجية نشر ازدهار شركات المغامرة الذي عُقد في سيول اليوم تحت رعاية نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية "هونغ نام كي"، ورئيس لجنة الرقابة المالية "تشيه جونغ كو".وخلال المنتدى، أوضحت الوزارة أنها سوف تستكشف شركات المغامرة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقدم لها الدعم من أجل أن تنمو وتصبح بحجم بزيد عن مليار دولار في غضون 5 أو 10 سنوات.وقررت الوزارة اختيار حوالي 50 شركة مغامرة متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سنويا من أجل دعمها في الاستثمار والبحث والتطوير.كما قررت تقديم 38 مليارا و800 مليون وون، أي حوالي 35 مليون دولار، لشركات التطوير في المجالات المتقدمة بما فيها الربوتات الذكية وأشباه الموصلات الذكية.وقررت أيضا أن توصي الجامعات والمعاهد البحثية بتقديم حوافز وترقيات إلى الأساتذة الذين ينشؤون مشروعات خاصة.بالإضافة إلى ذلك تنوي الحكومة إدخال نظام خاص يوفر بيئة لنمو شركات المغامرة بشكل مستقر.ومن أجل التمويل، تنوي الوزارة تقديم دعم يبلغ 12 تريليون وون لمدة 4 سنوات، بدءا من هذا العام وحتى عام 2022، عبر بنك الشركات.