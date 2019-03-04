17 % من نواب البرلمان الكوري من النساء

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تبين أن نسبة النساء من بين نواب البرلمان في كوريا الجنوبية تقل كثيرا من متوسط النسب العالمية.جاء ذلك في تقرير أصدره الاتحاد البرلماني الدولي أمس بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يوافق الغد الثامن من مارس، حيث أوضح أن نسبة النساء من بين نواب البرلمان في كوريا الجنوبية تبلغ 17% حتى شهر يناير الماضي، وهي تختلف كثيرا عن متوسط النسب العالمية البالغ 24%، لتحتل كوريا المركز الحادي والعشرين المشترك بعد المائة، من بين مائة وثلاث وتسعين دولة خضعت للمسح.وجاءت رواندا في المقدمة بنسبة 61% من حيث نسبة وجود المرأة في البرلمان، وتلتها كوبا بـ53,2%، ثم بوليفيا بـ53,1%.وبلغت النسبة في فرنسا 40% لتحتل المركز السادس، وهو الأعلى من بين مجموعة الدول السبع المتقدمة، ثم إيطاليا بـ36% في المركز الثلاثين، وبريطانيا بـ32% في المركز التاسع والثلاثين، وألمانيا بـ31% في المركز السابع والأربعين، وكندا بـ27% في المركز الثاني والستين، والولايات المتحدة بـ24 % في المركز الثاني والسبعين.وقال التقرير إن دخول النساء للبرلمانات زاد عالميا في الانتخابات التي جرت في عام 2018 نتيجة لتطبيق حوالي 130 دولة لنظام حصص النساء في البرلمان.