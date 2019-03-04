التلفزيون الكوري الشمالي يبث فيلما وثائقيا حول زيارة كيم إلى فيتنام

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بث التلفزيون الكوري الشمالي المركزي فيلما وثائقيا حول زيارة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إلى فيتنام، وذلك في اليوم الثاني من عودته، حيث أفاد بأن القائدين الكوري الشمالي والأمريكي قد قررا مواصلة الحوار البناء، لن التقرير لم ينقل أي خبر حول إخفاق مباحثات القمة بينهما في التوصل إلى اتفاق.وقال الفيلم الوثائقي الذي بثه التلفزيون الشمالي في الساعة الثامنة والنصف من مساء أمس، إن الجانبين وصفا لقاءهما في هانوي يوم 28 من فبراير بأنه "يمثل مناسبة مهمة للمضي قدما نحو مرحلة جديدة"، وقررا مواصلة "الحوار البناء".ولم يتحدث التقرير عن عدم توقيع الجانبين على اتفاق، وقال إن الزعيم "كيم" أعرب عن شكره للرئيس "دونالد ترامب" على جهوده لعقد تلك المباحثات من خلال قطع مسافة طويلة، وأن "ترامب" قال إنه يتمنى عقد المزيد من اللقاءات مع الزعيم "كيم" وتحسين العلاقات بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.وتطرق التقرير إلى تفاصيل المباحثات التي استمرت يومين، حيث أوضح أن "كيم" ناقش مع "ترامب" الشؤون التي يجب حلها في المرحلة الحالية بعمق من أجل تنفيذ ما جاء في بيان سنغافوره.