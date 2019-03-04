جيم روجرز يعرب عن تفاؤله رغم فشل قمة هانوي

Photo : KBS News

قال "جيم روجرز" المستثمر العالمي إنه لم يصب بخيبة أمل بسبب إخفاق الجولة الثانية من مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية في هانوي، مؤكدا على أنه لا يزال يهتم بالقيمة الاقتصادية لكوريا الشمالية.وأضاف "جيم روجرز"، الذي يرأس مجموعة "روجرز" القابضة، في مقابلة أجراها معه القسم الإنجليزي في كي بي إس ورلد راديو أمس، أن الاتفاق على نزع الأسلحة النووية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة تم تأجيله لفترة قصيرة، معربا عن استمرار تطلعه الكبير إلى الإمكانيات الكورية الشمالية.وقال أيضا إنه سيتم استئناف المباحثات الكورية الشمالية الأمريكية لأن أطراف المصالح الأمنية في شبه الجزيرة الكورية، بما فيها الصين، ترغب في ذلك، وتوقع أن يؤدي انفتاح كوريا الشمالية التي يوجد لديها عمالة ممتازة وموارد طبيعية وفيرة، إلى جانب خطوط سكك حديدية، إلى جلب فوائد ضخمة إلى كوريا الجنوبية أيضا.وتوقع أن تحقق الكوريتان التوحيد في غضون عشرين عاما لتصبح شبه الجزيرة الكورية أكثر الجهات جذبا للاستثمار في العالم.تجدر الإشارة إلى أن "روجرز" يزور كوريا الجنوبية حاليا لحضور اجتماعات مجلس إدارة شركة "أنانتي" للتطوير العقاري.