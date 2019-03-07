الرئيس مون جيه إين يتعهد بتعزيز العلاقات مع رابطة آسيان

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أكد الرئيس "مون جيه إين" مجددًا التزامه بمواصلة تعزيز علاقات كوريا الجنوبية مع دول جنوب شرق آسيا.جاء ذلك في مقال افتتاحي خاص لشبكة أخبار آسيا نُشر اليوم الخميس قبيل زيارة الرئيس الكوري لثلاث دول في جنوب شرق آسيا الأسبوع القادم، حيث قال "مون" إن رابطة دول جنوب شرق آسيا، "آسيان"، تعد في طليعة الدول التي تهدف إلى الدخول في حقبة آسيوية تتميز بالسلام والتعايش، مشيرًا إلى أن القمتين التاريخيتين بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية قد عُقِدتا في آسيا.وقال "مون" إن رابطة آسيان تعد مثالًا على أن السلام يقود مباشرة إلى الازدهار الاقتصادي بينما تمارس النمو الشامل للجميع، مؤكدا على أن كوريا الجنوبية تتمتع أيضًا بالانفتاح والشمول، وأن كوريا وآسيان شريكان مثاليان يتمتعان بالكثير من القواسم المشتركة.وتعهد الرئيس بأن تقوم كوريا الجنوبية وآسيان بتوسيع مشاركتهما في مختلف المجالات، للوصول إلى "مستقبل أكثر رخاءً وسلامًا".ومن المقرر أن يبدأ "مون" جولة تشمل 3 دول آسيوية ضمن رابطة آسيان خلال الأسبوع القادم، هي: بروناي وكمبوديا وماليزيا.