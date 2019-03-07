وزارة التعليم تلزم المدارس بوضع نظام لتنقية الهواء هذا العام

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قالت وزيرة التعليم الكورية "يو أون هيه" إنه سيتم تجهيز جميع المدارس بأنظمة لتنقية الهواء هذا العام، لحماية الطلاب من الغبار الناعم.وأعلنت الوزيرة عن هذه الخطة أمس الأربعاء في أثناء زيارتها إلى مدرسة ابتدائية في سيول، لمتابعة كيفية التعامل مع التهديدات الصحية الناجمة عن تلوث الهواء.وقالت "يو" إن الحكومة ستبذل جهودها لوضع أنظمة تنقية الهواء في النصف الأول من العام في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة.وكانت الحكومة تخطط للقيام بذلك من قبل بحلول العام القادم.وقالت الوزيرة إن وزارتها سوف تقوم بنفس الشيء بسرعة للمدارس المتوسطة والثانوية، من خلال استخدام أموال الميزانية التكميلية.