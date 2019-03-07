الأحزاب السياسية تتفق على تمرير مشروعات القوانين المتعلقة بالغبار الناعم

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اتفقت الأحزاب السياسية على تمرير مشروعات القوانين المتعلقة بدعم جهود الدولة لمكافحة الغبار الناعم، الأسبوع القادم.جاء ذلك في اجتماع عقده قادة الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب كوريا الحرة المعارض الرئيسي وحزب "الإصلاح المستقبلي" المعارض الصغير أمس الأربعاء، حيث اتفقوا على أولوية تمرير مشروعات القوانين المتعلقة بأزمة الغبار الناعم، بما في ذلك مشروع القانون الذي يدعو إلى اعتبار هذه الأزمة "كارثة وطنية".وتشمل المشروعات الأخرى التي سيتم تمريرها بسرعة الإجراءات المتعلقة بجودة الهواء داخل وخارج البيوت والمنشآت.وسوف يجتمع قادة الأحزاب الثلاثة مجددًا اليوم الخميس لمناقشة تفاصيل القوانين، قبل طرحها للتصويت في الجلسة العامة المقرر عقدها يوم الأربعاء القادم.كما قرر قادة الأحزاب أيضًا التعاون مع الحكومة في استخدام صندوق احتياطي لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض والطبقات الضعيفة أقنعة الوقاية من الغبار.وبالنسبة لتمويل شراء أجهزة تنقية الهواء، تم الاتفاق على دراسة تخصيص ميزانية إضافية، إذا طلبت الحكومة ذلك.كما قال المشاركون في الاجتماع أيضًا إن أحزابهم ستعمل على تعزيز التعاون البرلماني مع الصين لمواجهة مشكلة الغبار الناعم، من خلال إرسال وفد مشترك من الأحزاب إلى الصين لمناقشة هذه القضية.