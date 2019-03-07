الشركات الكورية الجنوبية تطلب السماح بزيارة مجمع كيسونغ الصناعي

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طلبت الشركات الكورية الجنوبية التي لديها أعمال في مجمع كيسونغ الصناعي المغلق حاليًّا، الحصول على إذن بزيارة المجمع المشترك بين الكوريتين، للتحقق من حالة منشآتها.وقدمت لجنةٌ للطوارئ تتألف من قادة الشركات الكورية الجنوبية خطابًا يتضمن هذا الطلب إلى وزارة التوحيد في سيول أمس الأربعاء.وفي مؤتمر صحفي، أعرب رئيس اللجنة "شين هان يونغ" عن أسفه لفشل القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، والتي عقدت الأسبوع الماضي في العاصمة الفيتنامية هانوي.كما أشار إلى تعهد الرئيس "مون جيه إين" بأن يناقش مع واشنطن إمكانية استئناف العمل في مجمع كيسونغ الصناعي، وحث الحكومة الكورية على بذل الجهود اللازمة لإعادة فتح تلك المنطقة الصناعية.وقالت اللجنة إنها طلبت زيارة كوريا الشمالية يوم الأربعاء القادم، وأضافت أن رئيس حزب "الديمقراطية والسلام" المعارض، "تشونغ دونغ يونغ"، سينضم إلى الوفد المكون من 179 من الموظفين والمديرين التنفيذيين للشركات الكورية.وتعد هذه هي المرة الثامنة التي تسعى فيها الشركات للحصول على موافقة للسفر إلى المجمع الصناعي المشترك مع كوريا الشمالية، منذ قرار سيول في فبراير من عام 2016 بإغلاق المجمع. وقد تم رفض جميع الطلبات السبعة السابقة.