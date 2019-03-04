ترامب سيخيب أمله إذا أعادت بيونغ يانغ بناء موقع الإطلاق الصاروخي

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه سيصاب "بخيبة أمل" إذا صحّت التقارير التي تشير إلى أن كوريا الشمالية تعيد بناء موقع لاختبار محركات الصواريخ.وأدلى ترامب بهذا التصريح في البيت الأبيض أمس الأربعاء، عندما سُئِل عن التقارير الإعلامية التي تفيد أن كوريا الشمالية تعيد بناء منشأة "سوهيه" لإطلاق الأقمار الصناعية في "دونغ تشانغ ري"، والتي كانت قد بدأت في تفكيكها العام الماضي.وقال "ترامب" للصحفيين إنه سيصاب بخيبة أمل كبيرة في الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" إذا كانت تلك التقارير صحيحة، لكنه سوف ينتظر ويرى. وأضاف أن التقرير أولي للغاية وأنه من السابق لأوانه الحكم على ما إذا كان صحيحًا أم لا.وكان تقرير نشره موقع "الشمال 38" الأمريكي المتخصص في الشؤون الكورية الشمالية، قد أكد أن كوريا الشمالية تعيد بناء بعض المنشآات في موقع "سوهيه".كما قال تقرير نشره الموقع التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أمس الأربعاء إن صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن كوريا الشمالية تسعى إلى إعادة بناء سريعة لموقع الصواريخ بعيدة المدى في المنطقة.