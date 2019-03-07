وقف تحذيرات الغبار الدقيق في مدينة سيول

Photo : YONHAP News

قررت مدينة سيول وقف حالة التحذير بشأن الغبار الدقيق، حيث انخفضت مستويات الغبار الناعم في المدينة إلى مستوياتها الطبيعية أمس الأربعاء.ووفقًا للمعهد الوطني لبحوث البيئة التابع لوزارة البيئة، سجلت مستويات الغبار الدقيق في سيول 29 ميكروغراما لكل متر مكعب في المتوسط.وتشير القراءة فوق مستوى 35 إلى سوء جودة الهواء.وكان مستوى تركيز الغبار قد سجل أكثر من 80 ميكروغرام في الساعة الواحدة صباحًا، لكنه انخفض باستمرار إلى أقل من 30 في الصباح، مما دفع حكومة سيول إلى وقف تحذير الغبار الدقيق في الساعة السادسة صباحًا، لكنَّ إجراءات تقليل الغبار الناعم ستظل سارية المفعول.وكان من المتوقع أيضًا أن تنخفض مستويات الغبار الناعم إلى معدلاتها الطبيعية في معظم أنحاء البلاد بعد ظهر أمس الأربعاء، مع هبوب رياح قوية من الشمال.