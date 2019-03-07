سيول وواشنطن تناقشان نزع السلاح النووي الكوري الشمالي

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اجتمع كبيرا المبعوثين النوويين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة في واشنطن أمس الأربعاء، لإجراء مشاورات حول الخطوات القادمة تجاه كوريا الشمالية في أعقاب انهيار القمة الثانية بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة في هانوي الأسبوع الماضي.وصرحت وزارة الخارجية الأمريكية بأن الممثل الأمريكي الخاص للشؤون الكورية الشمالية "ستيفن بيغون" قد اجتمع مع نظيره الكوري الجنوبي "لي دو هون" ونظيره الياباني "كينجي كاناسوغي"، لمناقشة كيفية تنسيق الجهود لتحقيق نزع السلاح النووي الكامل والنهائي والقابل للتأكيد.وقالت الوزارة في وقت سابق إن "بيغون" سيجتمع بشكل منفصل مع كل من "لي" و"كينجي"، وأن المسؤولين الثلاثة سيعقدون اجتماعًا ثلاثيًّا، لكنها لم توضح تفاصيل الاجتماعات.ويزور المبعوث النووي الكوري الجنوبي واشنطن لمدة 3 أيام، لتبادل الآراء بشأن نتائج القمة الثانية بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.