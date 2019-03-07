البرلمان الكوري يبدأ جلسته غير العادية اليوم الخميس

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من المقرر أن يفتتح البرلمان جلسته الاستثنائية اليوم الخميس، للتعامل مع مشروعات القوانين الرئيسية المتعلقة بالإصلاح.وسوف تبدأ الجلسة بحفل افتتاح وتعيينات الرؤساء الجدد لكل من لجنة الشؤون الخارجية ولجنة الميزانية والحسابات.ومن المقرر أن يلقي ممثلو المجموعات التفاوضية كلمات بدءا من يوم الاثنين القادم، كما ستعقد جلسات استجواب لمدة 4 أيام، اعتبارًا من يوم 19 مارس.ويعتزم البرلمان عقد جلسة عامة يومي 28 مارس و5 أبريل، لتمرير مشروعات القوانين.وسوف تقوم الأحزاب السياسية بمراجعة مشروعات القوانين المعلقة والتي تهدف إلى إصلاح نظام رياض الأطفال الخاصة وتحسين البيئة الطبية ومراجعة نظام ساعات العمل المرن.وسيتم أيضًا مناقشة القوانين المتعلقة بالإصلاح الانتخابي، والاقتصاد وتقليل القيود التنظيمية.