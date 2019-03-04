كوريا الشمالية تسعى لترميم منصة إطلاق الصواريخ في دونغ تشانغ ري

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قال تقرير نشره موقع "الشمال 38" الأمريكي المتخصص في الشؤون الكورية الشمالية إن صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها مؤخرا تشير إلى أن كوريا الشمالية تحاول ترميم منصة إطلاق الصواريخ في منطقة "دونغ تشانغ ري".وأضاف التقرير أنه تم التقاط هذه الصور بعد يومين من مباحثات القمة الكورية الشمالية الأمريكية في هانوي، وتظهر فيها رافعتان جديدتان للدعم في منصة إطلاق الصواريخ، كما تظهر أيضا أعمال إعادة تركيب هيكل متنقل وسقف جديد أمام المنصة، مما يشير إلى إعادة ترميم الموقع بالمقارنة مع الصور التي تم التقاطها في شهر أغسطس من العام الماضي.وقال المعهد الأمريكي للاستراتيجية والشؤون الدولية إن استئناف العمل في هذه المنطقة يتم بناء على مقصد وهدف محدد.ومن ناحية أخرى، تزايدت الضغوط من قبل التيار المتشدد في الولايات المتحدة، حيث ألمح مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض "جون بولتون" إلى إمكانية تعزيز العقوبات على كوريا الشمالية.وجاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من تصريح وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" بأنه يرغب في استئناف المفاوضات مع كوريا الشمالية، حيث يبدو أن الولايات المتحدة تمارس استراتيجية العصا والجزر.ويقول المراقبون إنه لا بد من استئناف مفاوضات العمل بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة من أجل منع تدهور الوضع والحفاظ على زخم الحوار.وقد أكدت وزارة الخارجية الأمريكية على أنها تحافظ على الاتصالات مع كوريا الشمالية رغم عدم تحديد موعد للمفاوضات.