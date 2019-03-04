واحد من بين 5 أطفال كوريين شماليين يعاوني من سوء التغذية المزمن

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تبين أن طفلا واحد من بين كل 5 أطفال في كوريا الشمالية يعاني من تباطؤ النمو نتيجة لسوء التغذية المزمن.وقال "تافان ميشورا" المندوب الدائم لبرنامج التنمية التابع للأمم المتحدة في كوريا الشمالية في تقرير تقدم به إلى الأمم المتحدة، إن سوء التغذية منتشر في مختلف أرجاء كوريا الشمالية، وهو يهدد جميع الأجيال من الأطفال هناك.وأشار التقرير إلى أنه رغم انخفاض نسبة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية من 28 % في عام 2012 إلى 19% في عام 2017، إلا أن هناك اختلافا كبيرا بين المناطق، موضحا أن النسبة بلغت 10% في العاصمة "بيونغ يانغ"، بينما بلغت 32% في منطقة "ليانغ كانغ".وقال إن السبب الأساسي في ذلك يرجع إلى نقص الغذاء والوجبات غير المناسبة ونقص الوصول إلى العلاج الطبي ومرافق الصحة ومياه الشرب، مما يعرض الأطفال الكوريين الشماليين لخطر الوفاة حتى ولو بأمراض قابلة للشفاء.