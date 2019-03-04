القوات الكورية تخطط لإطلاق قمر صناعي خاص بها في نوفمبر

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من المتوقع أن تلتزم شركة "لوكهيد مارتين" الأمريكية للصناعات العسكرية بوعدها بتوفير قمر صناعي للاتصالات خاص للقوات الكورية الجنوبية في غضون هذا العام، ضمن صفقة شراء طائرات مقاتلة من طراز "إف - 35 إيه".وقالت هيئة الاستحواذ الدفاعي الكورية إن الشركة الأمريكية قررت الالتزام بوعدها المتمثل في تقديم قمر صناعي للاتصالات خاص للقوات المسلحة الكورية الجنوبية، وهو التعهد الذي طرحته في إطار التجارة التعويضية فيما يتعلق بمشروع شراء الجيل القادم من الطائرات المقاتلة، موضحة أنه من المقرر إطلاق هذا القمر الصناعي في شهر نوفمبر من القاعدة الجوية في ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة.وصرح مصدر مسؤول في الهيئة بأنه يتم تشغيل القمر الصناعي للاتصالات "أناسيس" الذي يستخدمه القطاع الخاص والقوات المسلحة معا في الوقت الحاضر، ولكن عند إطلاق القمر الصناعي الذي ستقدمه الشركة الأمريكية، فسوف يستخدم خصيصا للقوات الكورية فقط، حيث يتوقع أن يسهم في إجراء اتصالات فعالة بغض النظر عن الخصائص الجيولوجية عند تنفيذ العمليات العسكرية في المستقبل.تجدر الإشارة إلى أن مشروع القمر الصناعي للاتصالات الخاص بالجيش بدأ مع اختيار "لوكهيد مارتين" الأمريكية باعتبارها موردة للطائرات المقاتلة من طراز "إف - 35 إيه" بقيمة 7 تريليونات و400 مليار وون، أي حوالي 6,6 مليار دولار، في عام 2014.ورغم أن الشركة الأمريكية طرحت شرطا بتقديم قمر صناعي للاتصالات في حالة شراء كوريا هذا النوع من الطائرات العسكرية، إلا أنها قالت بعد إبرام العقد إن هذا المشروع يتطلب تكاليف باهظة وطلبت من الحكومة الكورية تحمل بعضا من تلك التكاليف، ثم قررت وقف المشروع.وبعد ذلك استمرت الهيئة الكورية في إجراء مفاوضات مع الشركة الأمريكية.