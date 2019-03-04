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صرحت هيئة التراث الثقافي في كوريا الجنوبية بأنها أنشأت فريقا لـ"تبادل الآثار الثقافية بين الكوريتين"، ومنتدى لـ"سياسات الممتلكات الثقافية في الكوريتين"، من أجل تعزيز تبادل الآثار الثقافية بين الكوريتين وحماية الآثار الثقافية في كوريا الشمالية.ومن المتوقع أن يتكون فريق تبادل الآثار الثقافية بين الكوريتين، الذي سيرأسه رئيس الهيئة، من قسم للتبادلات والتعاون، وقسم للاستكشاف والبحوث، بحيث يقوم الفريق بسن القوانين المساندة لتبادل الآثار الثقافية بين الكوريتين والفحوص المشتركة للآثار التاريخية في المنطقة منزوعة السلاح وغيرها، ومناقشة القضايا الثقافية الراهنة بين الكوريتين.أما منتدى السياست فسوف يتكون من خمسين خبيرا في الآثار الثقافية، وسوف يعقد اجتماعات ربع سنوية لبحث مختلف الموضوعات ذات الصلة، مثل طرق التعاون بين الكوريتين، وتحليل ومقارنة نظم المواد الثقافية بين الكوريتين، وسياسات تعزيز التبادلات.