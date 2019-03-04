تعزيز إجراءات الطوارئ بشأن الغبار الدقيق على مراحل

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قررت الحكومة الكورية وضع خطة لتعزيز إجراءات الطوارئ بشأن الغبار الدقيق على مراحل، في حالة استمرار الغبار الدقيق عالي الكثافة.وفي حالة طول فترة استمرار الغبار الدقيق عالي الكثافة كما حدث في هذا الأسبوع، فسوف يتم توسيع حظر قيادة السيارت في المستقبل.وفي حال صدور تدابير لمدة لا تقل عن 3 أيام، سيتم تطبيق حظر شامل على استخدام السيارات في القطاع العام، وإذا بلغت المدة 5 أيام فسوف يتم توسيع نطاق حظر تسيير السيارات.وحسب المناطق، سيمكن إعداد تدابير إضافية بما فيها عدم قيادة السيارات مرة واحدة كل يومين.ومن أجل تقليل آثار الغبار الدقيق القادم من الصين، سيتم تنفيذ تدابيرمشتركة بين كوريا والصين.كما يتوقع أن يتم تنفيذ اختبار خاص على الأمطار الصناعية بالتعاون مع الصين، في الجو فوق بحر الغرب، في غضون هذا العام، مع بدء تنفيذ خطة لإعداد نظام للإنذار المبكر بشكل مشترك بين كوريا والصين.وتخطط وزارة البيئة الكورية لعقد اجتماع للخبراء من البلدين من أجل مناقشة طرق إرسال التوقعات الجوية ودوراتها الزمنية.وفي حالة تطبيق نظام الإنذار المبكر، سيمكن إصدار إنذار مبكر بيومين أو ثلاثة أيام قبل نشوء الغبار الدقيق، وأيضا زيادة دقة وفترة التوقعات الجوية.