كوريا الشمالية تنتقد المناورات العسكرية المشتركة بين سيول وواشنطن

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انتقدت كوريا الشمالية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية لقيامهما بتدريبات عسكرية مشتركة جديدة.وقد بدأت سيول وواشنطن مناورات عسكرية مشتركة جديدة باسم "دونغ مينغ" يوم الاثنين الماضي، لتحل محل المناورات العسكرية التي كانت تتم في فصل الربيع، وسوف تستمر التدريبات العسكرية ذات النطاق الضيق حتى يوم الثلاثاء القادم.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الخميس إن التدريبات المشتركة تعد انتهاكًا صارخا للإعلانات والتصريحات المشتركة التي توصلت إليها كوريا الشمالية مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.كما وصفت المناورات الأخيرة بأنها تمثل تحديا لرغبات الشعب الكوري والمجتمع الدولي في تحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.