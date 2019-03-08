المبعوث النووي الكوري يؤكد أن واشنطن مستعدة لمواصلة الحوار مع بيونغ يانغ

Photo : YONHAP News

قال كبير المبعوثين النوويين في كوريا الجنوبية إن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة الحوار مع كوريا الشمالية.وأدلى "لي دو هون" الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية بهذه التصريحات اليوم الجمعة في مطار إنتشون الدولي، بعد عودته من زيارة استغرقت 3 أيام إلى الولايات المتحدة، حيث أضاف أن الولايات المتحدة تعتبر القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" مثمرة وبناءة.وكان "لي" قد التقى مع نظيره الأمريكي "ستيفن بيغون" لمناقشة الإجراءات التالية بعد انهيار قمة هانوي.وعندما سُئِل عن عبارة "نزع السلاح النووي بالكامل ونهائيًّا وبطريقة يمكن التحقق منها"، والتي وردت في البيان الصحفي الأمريكي بعد اجتماعه مع "بيغون"، لكنها لم ترد في بيان سيول، قال "لي" إن هذه العبارة هي الفرضية الأساسية، وأكد أن سيول وواشنطن تتبادلان الثقة، ولكن لا يلزم إخراج نفس البيانات الصحفية.