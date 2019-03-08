ترامب يعلن عن خيبة أمله بسبب إعادة بناء الموقع الصاروخي

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قال الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إنه يشعر بخيبة أمل من الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، بسبب التقارير التي تفيد بأن النظام الحاكم في بيونغ يانغ يعيد بناء منشأة صاروخية في "دونغ تشانغ ري".وخلال اجتماعه مع رئيس الوزراء التشيكي في البيت الأبيض أمس الخميس، قال "ترامب" ردا على سؤال من الصحفيين عما إذا كان مستاءً من التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية تعيد بناء موقع إطلاق الأقمار الصناعية الذي بدأ تفكيكه في العام الماضي، إنه يشعر قليلًا بخيبة الأمل، وأنه سيتحدث عن هذا الموضوع "في غضون عام تقريبًا"، لكنه لم يوضح ماذا كان يقصد بهذه الإجابة.وكان "ترامب" قد قال يوم الأربعاء الماضي إنه "من السابق لأوانه" معرفة ما إذا كانت التقارير الإعلامية عن استئناف النشاط في ذلك الموقع صحيحة أم لا، حيث أصدر اثنان من المواقع الأمريكية المتخصصة في الشؤون الكورية الشمالية تقريرين هذا الأسبوع، أكدا أن كوريا الشمالية تعيد بناء الموقع الصاروخي في "سوهيه".