تقرير يقول إن موقع إطلاق الصواريخ الكوري الشمالي في حالة تشغيل عادية

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قال خبراء أمريكيون أن موقع إطلاق الصواريخ طويلة المدى في "دونغ تشانغ ري" يبدو أنه استأنف عملياته.جاء ذلك في تقرير نشره موقع "الشمال 38" المتخصص في الشؤون الكورية الشمالية أمس الخميس، حيث أوضح أن صور الأقمار الصناعية أظهرت ما يفيد بإعادة بناء منصة الإطلاق ودعامة اختبار المحركات، وذلك قبيل انعقاد القمة الثانية مع الولايات المتحدة، كما أن وتيرة البناء قد استمرت ولكن على نحو أسرع.وأضاف الموقع أنه نظرًا لصور البناء والأنشطة الظاهرة في المواقع الأخرى، يبدو أن موقع "سوهيه" قد عاد إلى "حالة التشغيل العادية".كما أصدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية تقريرًا مشابهًا أمس الخميس، نقلًا عن خبراء وصور جديدة للأقمار الصناعية.وقال التقرير إن التصرفات الأخيرة تعد "ارتدادًا" عن عملية التفكيك المتواضعة للموقع التي بدأت بعد قمة سنغافوره في يونيو من عام 2018.