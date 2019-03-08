الحساب الجاري الكوري يسجل أقل فائض خلال 9 أشهر

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ارتفع فائض الحساب الجاري الشهري لكوريا الجنوبية في يناير مقارنة بالعام الماضي، لكنه سجل أقل مستوى له خلال تسعة أشهر بسبب تباطؤ الصادرات.ووفقًا لبيانات أولية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، سجل الفائض في الحساب الجاري 2.77 مليار دولار في يناير، بارتفاع طفيف مقارنة بالفائض الذي تحقق في يناير من العام الماضي والذي بلغ 2.6 مليار دولار.وبذلك تكون كوريا الجنوبية قد سجلت فائضًا في الحساب الجاري لمدة 81 شهرًا متتالية منذ مايو 2012، لكن قيمة الفائض في يناير تعد الأقل منذ أبريل من العام الماضي.ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض فائض حساب البضائع، بسبب تباطؤ صادرات الرقاقات الإلكترونية.وسجل حساب الخدمات عجزًا بقيمة 3.61 مليار دولار مقارنة بالعام السابق، وهو أكبر قيمة للعجز منذ يناير من العام الماضي.