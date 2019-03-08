واشنطن تتوقع التوصل إلى اتفاق مع بيونغ يانغ خلال ولاية ترامب الأولى

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قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن إدارة "ترامب" ما زالت تعتقد أنها تستطيع التوصل إلى اتفاق لنزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية وتطبيقه، قبل حلول نهاية الولاية الرئاسية الأولى.وأوضح مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين أمس الخميس في مؤتمر صحفي أنه على الرغم من فشل القمة الثانية في هانوي، إلا أن إدارة "ترامب" ما زالت تعتقد أن هدف التوصل إلى اتفاق نووي يمكن تحقيقه قبل يناير 2021.وأضاف أن موقع تجارب المحركات الصاروخية في "دونغ تشانغ ري" ليس جزءًا مهمًا من البنية التحتية النووية للنظام، وأن واشنطن ما زالت تحاول تحديد ما تفعله كوريا الشمالية بنشاطها المرصود مؤخرًا.وقال إن واشنطن لا تفكر في إعفاءات جزئية من العقوبات لاستئناف المشروعات الاقتصادية المشتركة بين الكوريتين، في إشارة إلى مجمع كيسونغ الصناعي والجولات السياحية إلى جبل "كوم كانغ".